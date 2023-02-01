Обновляем гардероб до весны: на что нужно обратить внимание
До весны остался один месяц, так что зимний гардероб уже можно не обновлять, впрочем стоит обратить внимание на вещи для весеннего сезона. Каким вещам нужно отдать приоритет и где искать вдохновение – читайте дальше.
Все девушки любят обновлять свой гардероб к началу весны, пишет 24 канал. Период перед началом весны – прекрасное время, чтобы привести в порядок свой гардероб, отложить те вещи, которые уже неактуальны и дополнить новыми элементами гардероба.
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С первыми теплыми днями мы хотим легких, простых и лаконичных образов. Кроме верхней одежды, к которой относятся пальто и тренчи, следует обратить внимание на цвета и аксессуары. А следить за тенденциями вам помогут ведущие it-girls.
Пальто
В начале весны мы снимаем наши пуховики и переодеваемся в пальто. Потом мы заменяем его легкими куртками, тренчем и бомбером. Советуем вам иметь в своем гардеробе пальто классического кроя из самого популярного цвета – черного или кремового, которое будет подходить к любому вашему наряду.
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Нейтральные оттенки
Да, после затяжной зимы нам хочется добавить весной ярких оттенков, впрочем, чтобы иметь хорошую базу, стоит сложить капсулу одежды в нейтральных оттенках. Поэтому присмотритесь к тренчам, лонгсливам, брючным костюмам или спортивным костюмам в базовых цветах.
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Инстаграмм
Инстаграмма-пространство просто переполнено клондайком стильных образов на любой случай жизни. Если у вас не будет вдохновения для создания интересных аутфитов, то присмотритесь к первым весенним образам ведущих мировых модниц.
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Базовая обувь
Все стилисты отмечают, что в вашем гардеробе кроме стильных моделей, обязательно должно найтись место для базовой обуви – это сапоги-челси, белые и черные кроссовки, лоферы.
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest
Аксессуары
Вы уже видимо замечали, какую роль в создании образов играют аксессуары. Они могут очень хорошо дополнить даже самый простой монохромный образ, потому не стоит игнорировать даже минималистичные серьги, цепочки и перстни.
Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest