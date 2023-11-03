Тренчкот с двубортным воротником, манжетами и пуговицами – любимая вещь девушек со всего мира, пишет 24 Канал. С наступлением первых осенних дней эта верхняя одежда становится едва ли не главным трендом, хоть и находится вне конкуренции сезонных тенденций, ведь является базой, которая всегда актуальна в холодное время.

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Тренч довольно практична верхняя одежда, поскольку комбинировать его можно с любым нарядом – свитшотом, джогерами, джинсами, брюками палаццо, платьями, юбками и обувью – от балеток и кроссовок до лоферов и сапог на каблуке.

Самым актуальным тренчем считается кремовый фасон лаконичного кроя. Именно такой тренч - золотая база, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Впрочем, стоит помнить, что не менее эффектно смотрятся и другие цвета – оливковые, черные и песочные тренчи, а также кожаные модели, которые не выходят из моды несколько лет.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Осень этого года по-настоящему теплая, так что в ноябре еще смело можно одевать тренчи. С чем их носить – смотрите в нашей подборке.

Кожаный тренч + белая обувь и сумка

Тренч + лосины со штрипками

Тренч + рубашка с джинсами

Тренч + резинки

Тренч + штаны палаццо

Тренч+трикотаж

Тренч + мини-юбка