Тренчкот с двубортным воротником, манжетами и пуговицами – любимая вещь девушек со всего мира, пишет 24 Канал. С наступлением первых осенних дней эта верхняя одежда становится едва ли не главным трендом, хоть и находится вне конкуренции сезонных тенденций, ведь является базой, которая всегда актуальна в холодное время.
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Тренч довольно практична верхняя одежда, поскольку комбинировать его можно с любым нарядом – свитшотом, джогерами, джинсами, брюками палаццо, платьями, юбками и обувью – от балеток и кроссовок до лоферов и сапог на каблуке.
Самым актуальным тренчем считается кремовый фасон лаконичного кроя. Именно такой тренч - золотая база, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Впрочем, стоит помнить, что не менее эффектно смотрятся и другие цвета – оливковые, черные и песочные тренчи, а также кожаные модели, которые не выходят из моды несколько лет.
Осень этого года по-настоящему теплая, так что в ноябре еще смело можно одевать тренчи. С чем их носить – смотрите в нашей подборке.
Кожаный тренч + белая обувь и сумка
Тренч + лосины со штрипками
Тренч + рубашка с джинсами
Тренч + резинки
Тренч + штаны палаццо
Тренч+трикотаж
Тренч + мини-юбка