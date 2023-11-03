Тренчкот з двобортним коміром, манжетами та ґудзиками – улюблена річ дівчат зі всього світу, пише 24 Канал. З настанням перших осінніх днів цей верхній одяг стає чи не головним трендом, хоч і перебуває поза конкуренцією сезонних тенденцій, адже є базою, яка завжди актуальна в холодну пору.

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Тренч доволі практичний верхній одяг, оскільки комбінувати його можна з будь-яким вбранням – світшотом, джогерами, джинсами, штанами палаццо, сукнями, спідницями та взуттям – від балеток і кросівок до лоферів та чобіт на підборах.

Найактуальнішим тренчем вважається кремовий фасон лаконічного крою. Саме такий тренч є золотою базою, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Втім варто пам’ятати, що не менш ефектно виглядають й інші кольори – оливкові, чорні та пісочні тренчі, а також шкіряні моделі, які не виходять з моди кілька років.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Осінь цього року по-справжньому тепла, тож в листопаді ще сміливо можна одягати тренчі. З чим їх носити – дивіться в нашій добірці.

Шкіряний тренч + біле взуття і сумка

Тренч + лосини зі штрипками

Тренч + сорочка з джинсами

Тренч + ґумаки

Тренч + штани палаццо

Тренч + трикотаж

Тренч + мініспідниця