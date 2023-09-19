5 образов с сапогами, которые вы сможете повторить этой осенью
Источник:Who What Wear
Независимо от того, какой у вас стиль, каждый из вас примеряет этой осенью сапоги. Эта обувь незаменима в холодное время года. Чтобы вам было легче составить любопытные аутфиты, предлагаем вдохновиться интересными образами инфлюэнсеров.
Джинсы, брюки, платье и юбка с сапогами – самая универсальная формула на осенний сезон. Эти вещи легко сочетать с сапогами, так что каждая из вас найдет для себя любимый аутфит.
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Жакет + джинсы клеш
Сезон жакетов официально начался, а значит, мы будем их применять с разнообразной обувью, в частности, с сапогами. Выбирайте этой осенью широкие джинсы или клеш, которые соедините с сапогами на каблуке.
Стеганая куртка + белые брюки
В прохладные дни стеганная куртка станет самым лучшим вариантом, чтобы согреться. Надевайте базовую черную куртку с белыми широкими брюками и довершайте look сапогами челси.
Яркий свитер + широкие джинсы
Не бойтесь добавлять много ярких красок в осенний гардероб. Яркий вязаный свитер улучшит вам настроение в пасмурные дни. К тому же его легко сочетать с джинсами и сапогами.
Базовый лонгслив + яркие сапоги
Это идеальный образ парижанок на осеннее время года. Они всегда сделают ставку на базовый лонгслив, соединив его с классическими джинсами. А вот изюминка их образа может принести яркую обувь.
Кожаный бомбер + мини-юбка
Бомберы этого сезона довольно популярны, поэтому советуем вам обратить свое внимание на вариант в винтажном стиле и соединить его с мини-юбкой.