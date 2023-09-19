Американские бренды предлагают делать нам ставку на монохромные денимовые образы, оттенки металлик, на прозрачные ткани, вещи с драпировкой и будуарные слип-платья.

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Прозрачность

Откровенный наряд найдет свое отражение и в следующем сезоне. Многие бренды представили на Неделе моды вещи из прозрачных тканей, а это значит, что мода на сексуальные платья все еще будет оставаться с нами в 2024 году.



Тренды весенне-летнего сезона 2024 года / Фото Vogue

Total denim

Деним в последнее время стал довольно популярным, поэтому не будет сдавать свои позиции следующей весной. Носите не просто джинсовые юбки или джинсы, но и добавляйте сверху джинсовые рубашки и куртки.



Тренды весенне-летнего сезона 2024 года / Фото Vogue

Металлик

Оттенок металлик моден осенью 2023 года, впрочем продолжит свою актуальность еще на 2024 год. Этот оттенок занял главные позиции на подиумах Нью-Йорка. Выбирайте в оттенке металлик куртку, брюки, сумку или платье.



Тренды весенне-летнего сезона 2024 года / Фото Vogue

Драпирование

Это один из главных трендов весеннего сезона. Переплетение ткани и сборки украсили коллекции многих брендов. Выбирайте себе платья, ведь именно они будут на пике популярности в новом сезоне.



Тренды весенне-летнего сезона 2024 года / Фото Vogue

Слип-платья

Шелковые платья на тонких бретельках в будуарном стиле – вневременная классика. Дизайнеры постоянно экспериментируют с фасонами, цветами и дизайнами, предлагая новые версии этого элегантного наряда.



Тренды весенне-летнего сезона 2024 года / Фото Vogue