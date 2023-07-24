Предмет гардероба в стиле гранж, который был очень популярен в 1990-х годах, возвращается в моду этого года.
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Клетать рубашки трудно назвать антитрендовой вещью, ведь они никогда не выходили из моды. Единственное, что их популярность несколько угасала на короткий период. Теперь у нас снова есть возможность одеть рубашки в клетку и создать стильные аутфиты.
Такая рубашка является практичной, стильной и функциональной вещью. Сейчас переживает свое fashion-перерождение, поэтому рекомендуем вам присмотреться к интересным образам, которые вы можете примерить уже отныне.
Рубашка придаст образам трендовой многослойности и креативности. А наибольшим ее преимуществом является то, что клетчатую рубашку можно использовать в образах круглый год,
– отметила в своем инстаграм-сообщении стилистка.
Чтобы создать необычный и интересный образ – носите рубашку с короткой и длинной юбкой, а также с платьями. Также надевайте ее под топ вместо классической рубашки или жакета.
Связывайте рубашку на талии и создавайте многослойные образы благодаря жакету, свитшоту или кожаной куртке. Также к многослойным образам относится сочетание рубашки с футболкой и кожаной курткой или жакетом. Важно лишь, чтобы куртка и жакет были свободными и не утруждали вас маленьким размером.
Осенью попробуйте покреативить и соединить рубашку с популярными карго, застилизовать ее поверх тренча и создать расслабленный образ благодаря кожанке оверсайз и джогерам.
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram
Модные образы с клетчатой рубашкой / Фото с Instagram