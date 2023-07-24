Каждая девушка настолько сильно любит джинсы, что готова носить их круглый год. Моделей джинсов очень много, поэтому у нас есть возможность сочетать их с разнообразными нарядами и обувью.

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Правильно подобранный наряд вернет джинсам вторую жизнь и интересно разнообразит ваши образы. Джинсы всегда будут актуальны благодаря комфорту, прочности материала и легкому уходу за ними.

Джинсы – важный элемент гардероба каждой девушки. Они прекрасно сочетаются с любым верхом и низом – от кроссовок до босоножек на каблуке.

Носите джинсы с базовыми майками, футболками и топами, а сверху надевайте рубашку оверсайз в популярном белом или голубом цвете. Для интересной стилизации образов надевайте сверху кардиган и разнообразьте выходы благодаря головным уборам – бейсболкам, косынкам или панамам.

Не забывайте о футболках в полоску, которые также остаются актуальными. К самому популярному летнему наряду можно смело отнести жилетку, которая идеально сочетается с голубыми, белыми или черными джинсами.

В моде этим летом майки с контрасной окантовкой и выбирайте для себя черно-белые варианты, которые красиво впишутся в эстетику "тихой роскоши". Среди обуви делайте ставку на кроссовки, сандалии, вьетнамки и шлепки.



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide