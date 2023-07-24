Кожна дівчина настільки сильно любить джинси, що готова носити їх цілий рік. Моделей джинсів є дуже багато, тож у нас є можливість поєднувати їх з різноманітним вбранням та взуттям.

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Правильно підібране вбрання поверне джинсам друге життя та цікаво урізноманітнить ваші образи. Джинси завжди будуть актуальними завдяки комфорту, міцності матеріалу та легкому догляду за ними.

Джинси – це важливий елемент гардероба кожної дівчини. Вони чудово поєднуються з будь-яким верхом та низом – від кросівок до босоніжок на підборах.

Носіть джинси з базовими майками, футболками і топами, а зверху одягайте сорочку оверсайз в популярному білому чи блакитному кольорі. Для цікавої стилізації образів одягайте зверху кардиган та урізноманітнюйте виходи завдяки головним уборам – бейсболкам, косинкам чи панамам.

Не забувайте про футболки в смужку, які також досі залишаються актуальними. До найпопулярнішого літнього вбрання можна сміливо віднести жилетку, яка ідеально поєднується з блакитними, білими чи чорними джинсами.

У моді цього літа майки з контрасною окантовкою, тож обирайте для себе чорно-білі варіанти, які красиво впишуться в естетику "тихої розкоші". Серед взуття робіть ставку на кросівки, сандалі, в’єтнамки та шльопанці.



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide



Модні образи з джинсами / Фото з Instagram @styleguide