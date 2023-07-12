Что одеть под жакет: интересные образы, которые вы захотите повторить

Жакет – базовый элемент гардероба, остающийся актуальным даже летом. Модницы одевают его, если на улице не совсем жарко, или для вечерних прогулок.

Ни одна дизайнерская коллекция не обходится без жакета, пишет 24 Канал. Из года в год эта вещь является неизменным нарядом в нашем гардеробе. Сегодня невозможно представить без пиджака стильный образ современной женщины.

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Эту универсальную вещь женского гардероба можно стилизовать с самым разным нарядом. Самым популярным цветом до сих пор остается эталонный черный и элегантный кремовый. На их примере и рассмотрим самые интересные аутфиты.

Жакет + бейсболка

Летом нам не обойтись без головных уборов. Именно поэтому бейсболки занимают ведущее место в нашем гардеробе. Попытайтесь соединить жакет размера оверсайз с кепкой и винтажными кроссовками. Ваш аутфит должен получиться невероятно стильным!

Жакет + шелковая юбка макси

Юбка длины меди совершенно подчеркивает новый тренд на комфорт. В такой юбке вам не будет жарко, даже при ее длине. Для соблюдения цветового баланса измерьте белую майку, а сверху наденьте черный жакет. В таком образе вы точно приковываете внимание многих.

Жакет + костюмные брюки

Свободные штаны на низкой посадке станут отличным компаньоном к базовому топу в паре с жакетом. Если же вы хотите добавить нотку женственности – одевайте босоножки на каблуке.

Жакет + велосипедки

Велосипедки – один из ключевых элементов гардероба летом. Они очень красиво смотрятся со свитшотами и жакетами. Для изящного аутфита выбирайте лоферы, а для кэжуального – кроссовки в белом или винтажном стиле.

Жакет + шелковые брюки

Такие штаны на модной арене – новинка, впрочем, мы уверены, что совсем скоро они станут трендом. Они отлично удлиняют силуэт и придают аутфиту новизны и свежести.