Ни одна дизайнерская коллекция не обходится без жакета, пишет 24 Канал. Из года в год эта вещь является неизменным нарядом в нашем гардеробе. Сегодня невозможно представить без пиджака стильный образ современной женщины.

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Эту универсальную вещь женского гардероба можно стилизовать с самым разным нарядом. Самым популярным цветом до сих пор остается эталонный черный и элегантный кремовый. На их примере и рассмотрим самые интересные аутфиты.

Жакет + бейсболка

Летом нам не обойтись без головных уборов. Именно поэтому бейсболки занимают ведущее место в нашем гардеробе. Попытайтесь соединить жакет размера оверсайз с кепкой и винтажными кроссовками. Ваш аутфит должен получиться невероятно стильным!

Жакет + шелковая юбка макси

Юбка длины меди совершенно подчеркивает новый тренд на комфорт. В такой юбке вам не будет жарко, даже при ее длине. Для соблюдения цветового баланса измерьте белую майку, а сверху наденьте черный жакет. В таком образе вы точно приковываете внимание многих.

Жакет + костюмные брюки

Свободные штаны на низкой посадке станут отличным компаньоном к базовому топу в паре с жакетом. Если же вы хотите добавить нотку женственности – одевайте босоножки на каблуке.

Жакет + велосипедки

Велосипедки – один из ключевых элементов гардероба летом. Они очень красиво смотрятся со свитшотами и жакетами. Для изящного аутфита выбирайте лоферы, а для кэжуального – кроссовки в белом или винтажном стиле.

Жакет + шелковые брюки

Такие штаны на модной арене – новинка, впрочем, мы уверены, что совсем скоро они станут трендом. Они отлично удлиняют силуэт и придают аутфиту новизны и свежести.