Жодна дизайнерська колекція не обходиться без жакета, пише 24 Канал. З року в рік ця річ є незмінним вбранням у нашому гардеробі. Сьогодні неможливо уявити без жакета стильний образ сучасної жінки.

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Цю універсальну річ жіночого гардероба можна стилізувати з найрізноманітнішим вбранням. Найпопулярнішими кольорами досі залишається еталонний чорний та елегантний кремовий. На їхньому прикладі і розглянемо найцікавіші аутфіти.

Жакет + бейсболка

Влітку нам не обійтися без головних уборів. Саме тому бейсболки займають чільне місце у нашому гардеробі. Спробуйте поєднати жакет розміру оверсайз з кепкою та вінтажними кросівками. Ваш аутфіт має вийти неймовірно стильним!

Жакет + шовкова спідниця максі

Спідниця довжини міді ідеально підкреслює новий тренд на комфорт. У такій спідниці вам не буде спекотно, навіть попри її довжину. Для дотримання кольорового балансу приміряйте білу майку, а зверху одягніть чорний жакет. У такому образі ви точно прикуєте увагу багатьох.

Жакет + костюмні штани

Вільні штани на низькій посадці стануть чудовим компаньйоном до базового топу в парі з жакетом. Якщо ж ви хочете додати нотку жіночності – одягайте босоніжки на підборах.

Жакет + велосипедки

Велосипедки – один із ключових елементів гардероба влітку. Вони дуже красиво виглядають зі світшотами та жакетами. Для витонченого аутфіту обирайте лофери, а для кежуального – кросівки в білому кольорі чи вінтажному стилі.

Жакет + шовкові штани

Такі штани на модній арені – новинка, втім ми впевнені, що зовсім скоро вони стануть трендом. Вони чудово видовжують силует та додають аутфіту новизни та свіжості.