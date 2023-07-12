У модній індустрії з’явилося чимало талановитих дизайнерів, творіння яких будуть актуальними ще багато років після створення їхнього вбрання, пише 24 Канал.

До слова Культові сумки, які ніколи не вийдуть з моди

Наразі найпопулярнішим сучасним одягом вважається тренч від британського бренду Burberry, джинси американської марки Levis та твідовий жакет Chanel.

Тренч Burberry

Томас Барбері у 1879 році винайшов інноваційну тканину – дихаючий та вологостійкий габардин. На той час це було революцією. Згодом він створив пісочний тренд з впізнаваною підкладкою – принтом в клітинку.

Тренч від бренду Burberry носили Артур Конан-Дойл, Бернард Шоу та Вінстон Черчилль. На екранах у ньому сяяли акторки Катрін Деньов та Софі Лорен. Також тренч від британського бренду носила Єлизавета II.

Досі цей тренчкот вважається базовим елементом гардероба, тож його мають у своїй колекції всі знаменитості. Виробництво однієї одиниці вимагає 100 окремих процесів, найскладніший з яких – створення коміра. Щоб він ідеально "сів" на шию, швачки роблять більше 180 стібків вручну.



Культові речі, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Джинси Levis

У 1873 році Леві Страусс запатентував сині джинси з кнопками. Цей рік вважається офіційною датою народження джинсів. Спочатку вони були лише як робочий одяг, але у 1920-х роках джинси одягнули американські ковбої.

На знаменитій моделі джинсів 501 використовується зображення двох коней. Вони символізують міцність штанів, адже настільки міцні, що не порвуться навіть під силою двох коней, які тягтимуть їх у протилежні боки.

Levi's 501 – найвідоміша модель компанії, яка понад 150 років зберігає статус найпопулярніших джинсів у всьому світію У 1999 році журнал Time назвав ці джинси "модною річчю століття".



Культові речі, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Твідовий жакет Chanel

У середині 1920-х років у колекції французького Модного будинку Chanel з'явилися перші жакети з твіду.

Вперше Коко Шанель продемонструвала світові твідовий жакет на показі у 1936 році. Жакет тут же знайшов шанувальниць в особі таких жінок, як Джекі Кеннеді, Ромі Шнайдер, Грейс Келлі та Жанна Моро – справжніх модниць свого часу. Сама Коко любила свій витвір і нерідко з'являлася в ньому на публіці. Досі твідовий жакет є показником смаку та елегантності.



Культові речі, які не виходять з моди / Фото з Pinterest