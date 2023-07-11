Найкраща інвестиція – це придбати сумку, яка немає терміну придатності, пише 24 Канал. Їхня цінність з роками не зменшується, а лише збільшується.

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Часто брендові сумки асоціюються у нас з певними відомими особами. Так, культова стьобана сумка Chanel 2.55 нагадує нам про засновницю бренду Коко Шанель, Hermes Birkin про акторку Джейн Біркін, а Lady Dior – про принцесу Діану.

Сумка Chanel 2.55

Шкіряна прямокутна сумка – найзнаменитіша у світі. Знакова сумка свою назву носить з часу створення. Коко Шанель створила її у лютому 1955 року. Це була перша стьобана сумка на довгому ланцюжку. Модельєрка представила її світові у своєму улюбленому чорному кольорі. Втім вже через рік після попиту шкіряної моделі, з’явилися сумки з джерсі, шовку та шкіри крокодила.



Культові моделі сумок, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest



Культові моделі сумок, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Сумка Hermès Birkin

Історію назви цієї сумки, мабуть, знають вже всі. У 1984 році французька акторка Джейн Біркін летіла у Лондон та опинилася на сусідніх місцях з представником правління Hermès Жаном-Луї Дюмою. Під час польоту з сумки Джейн випали її речі, тоді Жан-Луї подумав, що сумка має містити зручні кишені, втім Hermès не виготовляли сумок з кишенями.

Вже за місяць Джейн Біркін була запрошена в головний офіс, де їй запропонували ескіз її сумки. З того часу минуло кілька десятків років, а така сумка не втрачає популярності. Її ціна стартує від 9 тисяч доларів, а щоб її придбати треба записатися в чергу та чекати кілька місяців.



Культові моделі сумок, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest



Культові моделі сумок, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Сумка Lady Dior

Знаменита сумка Lady Dior назавжди пов’язана з леді Діаною. Саме вона вперше показала цю сумку світові. Принцеса Діана обожнювала цю лаконічну сумку на часто з’являлася з нею на світських заходах.

Легендарний аксесуар із плетеним візерунком Cannage та архітектурними формами - втілення досконалості модного будинку. Сумка переходить з колекції в колекцію та з’являється у різних кольорах та розмірах.



Культові моделі сумок, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest



Культові моделі сумок, які не вийдуть з моди / Фото з Pinterest