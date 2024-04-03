В модных кругах леопардовый принт некоторое время считался антитрендом, пишет Fashion 24. Несколько лет назад инфлюенсеры начали понемногу добавлять его в свои образы, но и это не сработало, потому что большинство таки боялось создавать аутфиты на основе хищного принта.

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С чем носить леопардовые брюки

Но настоящий резонанс произошел уже в начале 2024 года, поэтому перед этим трендом просто невозможно устоять. Многие известные бренды представили свои коллекции с леопардовым нарядом, среди которых выделялись брюки.

Настоящий бум и стильные образы модных девушек постепенно стали привычными для нашего глаза, поэтому выразительный узор больше не пугает. Анималистический принт имеет много версий, которые можно применить в своих образах – это лонгсливы, жакеты, верхняя одежда или даже обувь. Но для многих эти вещи трудно стилизовать во что-то гармоничное, поэтому на помощь приходят брюки.

Модные девушки по всему миру уже демонстрируют интересные образы с брюками, которые можно легко ввести в свой гардероб.

Носите леопардовые брюки с белой или черной футболкой, жакетами или рубашками. Любой верх в базовом цвете является отличным сочетанием. На низ надевайте любую обувь: балетки, кроссовки, лоферы или туфли.

Некоторые модницы сочетают брюки с розовой или красной одеждой. Выглядят такие аутфиты действительно красиво, поэтому попробуйте их повторить на собственном примере.

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Какие еще брюки в моде в 2024 году

В 2024 году будут доминировать базовые брюки палаццо, брюки карго с нулевых и льняные брюки на шнуровках. Как их стилизовать и какие цвета выбирать – читайте в нашем материале.