Широкие брюки уже давно стали центральным элементом гардероба, поэтому без них невозможно представить элегантные образы. Эта вещь хорошо сочетается с любым верхом или обувью, поэтому брюки обязательно должны быть альтернативой джинсам или лосинам.

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Британские fashion-эксперты рассказали, какие же фасоны будут преобладать в весенне-летнем сезоне.

Широкие брюки

Номером 1 в вашем списке должны быть широкие брюки с удлиненным подолом, который выглядит как избыток материала и на высокой посадке. Это любимый фасон брюк многих модниц. Сочетайте их с жакетами или обтягивающими топами. В конце концов, вариантов есть множество, выбирать только вам.

В стиле нулевых

Брюки карго не сходят с модных радаров, поэтому вы с радостью можете добавлять их в список покупок на весенне-летний сезон. Современные карго – это прямые брюки с квадратными карманами, которые создают утилитарный вид. Выбирайте для себя любой цвет, который будет удачно сочетаться с теми вещами, которые есть в вашем гардеробе.

Брюки на шнурках

С наступлением настоящего тепла в ход идут льняные брюки. Этот непринужденный фасон станет хорошей альтернативой плотным джинсам, в которых в летнее время становится жарковато.

Вы можете без колебаний добавлять в свой гардероб любые другие фасоны, или подбирать различные цвета. Но несмотря на популярность леопардового принта, все же советуем остановиться на классических фасонах и цветах, поскольку это будет удачное капиталовложение и инвестиция на многие годы.