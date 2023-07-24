С чем носить джинсы летом: 27 модных образов каждый день

Лето бывает достаточно непредсказуемым. После знойной жары могут наступить прохладные дни, так что без джинсов нам не обойтись.

Каждая девушка настолько сильно любит джинсы, что готова носить их круглый год. Моделей джинсов очень много, поэтому у нас есть возможность сочетать их с разнообразными нарядами и обувью.

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Правильно подобранный наряд вернет джинсам вторую жизнь и интересно разнообразит ваши образы. Джинсы всегда будут актуальны благодаря комфорту, прочности материала и легкому уходу за ними.

Джинсы – важный элемент гардероба каждой девушки. Они прекрасно сочетаются с любым верхом и низом – от кроссовок до босоножек на каблуке.

Носите джинсы с базовыми майками, футболками и топами, а сверху надевайте рубашку оверсайз в популярном белом или голубом цвете. Для интересной стилизации образов надевайте сверху кардиган и разнообразьте выходы благодаря головным уборам – бейсболкам, косынкам или панамам.

Не забывайте о футболках в полоску, которые также остаются актуальными. К самому популярному летнему наряду можно смело отнести жилетку, которая идеально сочетается с голубыми, белыми или черными джинсами.

В моде этим летом майки с контрасной окантовкой и выбирайте для себя черно-белые варианты, которые красиво впишутся в эстетику "тихой роскоши". Среди обуви делайте ставку на кроссовки, сандалии, вьетнамки и шлепки.



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide



Модные образы с джинсами / Фото с Instagram @styleguide