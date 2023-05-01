Модницы так полюбили джинсовую макси-юбку, что совмещают ее с любым нарядом, пишет 24 канал. Если весной юбку носили с сапогами и лоферами, то летом ее будут носить с балетками, кедами, вьетнамками, босоножками и разным верхом – от корсетов до кроп-топов.

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Джинсовая юбка стала настоящим мастхевом весеннего сезона, впрочем, летом она не будет терять своей популярности. Юбка макси из денима есть в гардеробе у каждой модницы, поэтому предлагаем присмотреться к интересным образам в теплое время года.

С винтажными очками

Шведская модница Эльза Госк примеряет макси юбку из синего денима вместе с белым топом и кожанкой с потертостями. Свой образ в стиле нулевых блондинка дополнила винтажными очками в нулевом стиле.



С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest

С кроссовками

Сочетание юбки и кроссовок – самый лучший вариант, если вы хотите чувствовать себя комфортно. Сверху можно примерить джинсовую куртку или рубашку для создания трендового монохромного образа из денима.



С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest

С вьетнамками

Юбка и вьетнамки создадут настоящий летний ансамбль. Такой образ отлично подойдет для неспешных прогулок. Добавить интересный акцент можно благодаря бейсболке и бандане.



С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest

Со кожаным топом

Чтобы усилить эффект джинсовой трендовой юбки, соедините ее с кожаным топом. Дополните look браслетами и солнцезащитными очками.



С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest