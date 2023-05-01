Модницы так полюбили джинсовую макси-юбку, что совмещают ее с любым нарядом, пишет 24 канал. Если весной юбку носили с сапогами и лоферами, то летом ее будут носить с балетками, кедами, вьетнамками, босоножками и разным верхом – от корсетов до кроп-топов.
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Джинсовая юбка стала настоящим мастхевом весеннего сезона, впрочем, летом она не будет терять своей популярности. Юбка макси из денима есть в гардеробе у каждой модницы, поэтому предлагаем присмотреться к интересным образам в теплое время года.
С винтажными очками
Шведская модница Эльза Госк примеряет макси юбку из синего денима вместе с белым топом и кожанкой с потертостями. Свой образ в стиле нулевых блондинка дополнила винтажными очками в нулевом стиле.
С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest
С кроссовками
Сочетание юбки и кроссовок – самый лучший вариант, если вы хотите чувствовать себя комфортно. Сверху можно примерить джинсовую куртку или рубашку для создания трендового монохромного образа из денима.
С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest
С вьетнамками
Юбка и вьетнамки создадут настоящий летний ансамбль. Такой образ отлично подойдет для неспешных прогулок. Добавить интересный акцент можно благодаря бейсболке и бандане.
С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest
Со кожаным топом
Чтобы усилить эффект джинсовой трендовой юбки, соедините ее с кожаным топом. Дополните look браслетами и солнцезащитными очками.
С чем носить летнюю джинсовую юбку / Фото с Pinterest