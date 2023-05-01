Модниці так полюбили джинсову максі-спідниці, що поєднують її з будь-яким вбранням, пише 24 канал. Якщо навесні спідницю носили з чоботами та лоферами, то влітку її носитимуть з балетками, кедами, в’єтнамками, босоніжками та різноманітним верхом – від корсетів до кроп-топів.

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Джинсова спідниця стала справжнім мастхевом весняного сезону, втім влітку вона не втрачатиме своєї популярності. Спідниця максі з деніму є в гардеробі у кожної модниці, тож пропонуємо придивитися до цікавих образів у теплу пору року.

З вінтажними окулярами

Шведська модниця Ельза Госк приміряє максі спідницю з синього деніму разом з білим топом та шкірянкою з потертостями. Свій образ у стилі нульових білявка доповнила вінтажними окулярами у стилі нульових.



З чим носити джинсову спідницю влітку / Фото з Pinterest

З кросівками

Поєднання спідниці та кросівок – найкращий варіант, якщо ви хочете почувати себе комфортно. Зверху ви можете приміряти джинсову куртку чи сорочку для створення трендового монохромного образу з деніму.



З чим носити джинсову спідницю влітку / Фото з Pinterest

З в’єтнамками

Спідниця та в’єтнамки створять справжній літній ансамбль. Такий образ чудово підійде для неспішних прогулянок. Додати цікавого акценту можна завдяки бейсболці та бандані.



З чим носити джинсову спідницю влітку / Фото з Pinterest

Зі шкіряним топом

Щоб посилити ефект трендової джинсової спідниці, поєднайте її зі шкіряним топом. Доповніть look браслетами та сонцезахисними окулярами.



З чим носити джинсову спідницю влітку / Фото з Pinterest