Літо не за горами, тож час підготувати свій гардероб до теплих днів, пише 24 канал. Пропонуємо вам зробити ставку на комфортне і зручне вбрання, а також придбати трендові речі, без яких нам цього сезону не обійтися.

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Цього літа вам треба придбати спортивний костюм, футболку оверсайз, велосипедки, базову майку, штани карго, джинсову спідницю та атласну сукню-комбінацію.

Спортивний костюм на літо

Коли літо вступить у свої права, спортивний костюм, що складається з худі та джогерів буде не надто зручним, тож краще придбати комбінацію, що складається з футболки-оверсайз та шортів. Робіть ставку на класичні кольори – молочний, чорний чи графітовий.



Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Футболка оверсайз + велосипедки

Велосипедки зайняли чільне місце в світі моди, тож вони точно вам знадобляться для простих та стильних образів. Найкраще виглядають такі шорти з футболками оверсайз, а зверху можете одягнути сорочку.



Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Базова майка + штани карго

Якщо навесні модниці поєднували штани карго з бомберами та вінтажними шкірянками, то влітку поєднуйте трендові карго з базовими майками. Під штани одягайте кросівки чи босоніжки на підборах.



Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Джинсова спідниця

Довга джинсова спідниця зараз знаходиться на піку популярності. Одягайте її з топами та футболками, підкреслюючи шкіряним поясом.



Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest

Сукня-комбінація

Атласна сукня-комбінація – ідеальний вибір на літню пору. Проста базова річ завжди виглядає дуже стильно та оригінально, а якщо захочете додати аутфіту родзинки – приміряйте незвичне взуття. Для мінімалістичного образу обирайте босоніжки з тонкими ремінцями.



Модні речі на літо 2023 / Фото з Pinterest