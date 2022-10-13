С чем француженки носят джинсы: стильные образы каждый день
Источник:Marie Claire
Джинсы – базовая вещь в нашем гардеробе. Француженки просто обожают джинсы и умеют создавать с ними множество интересных аутфитов, которыми вы можете вдохновиться.
Легкая небрежность француженок и базовый набор вещей делают их образы неотразимыми и стильными.
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Осенью мы носим джинсы чаще и выбираем разнообразные фасоны – мешковатые или скинные, с разрезами или клеш, черные или голубые. Если вы уже попробовали много сочетаний с джинсами и вам не хватает вдохновения для стилизации новых аутфитов, рекомендуем присмотреться к образам француженок.
6 образов с джинсами на все случаи жизни
- Жакет с джинсами
В гардеробе у каждой француженки есть ее идеальный жакет, который она с удовольствием сочетает с любимыми джинсами. Жакет качественного материала размера оверсайз или приталенного кроя сможет дополнить любые джинсы – черные или голубые.
- Белая рубашка и джинсы
Сочетание белой рубашки и джинсов – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Белая рубашка должна находиться в гардеробе каждой девушки. Она дает основу для создания классических образов, а минималистические украшения и небольшая сумка помогут создать цельный аутфит.
- Свитер и джинсы
Такое банальное сочетание может сделать каждая из нас, но француженки умеют из этих простых вещей сделать очень стильный образ. Все дело в правильно подобранных цветах и фактурах.
- Лоферы с носками и джинсы
В этом случае весь упор падает на низ аутфита. Мировые инфлюэнсеры уже доказали, что сочетание носков с лоферами выглядит непревзойденно, так что француженки удачно подхватили тренд и привыкают к такой стилизации в своих выходах.
- Двойной деним
Total denim – аутфит не каждый день, впрочем для выходного дня он подойдет идеально. Комбинация денима сверху и снизу придает аутфиту дерзости и особому шику.
- Белая блуза и джинсы
Сочетание белой блузы и джинсов предпочитало еще Джейн Биркин в молодости. Француженки также обожают такую стилизацию, которая передавалась им из поколения в поколение. Рюши и вышивка в паре с джинсами смотрятся очень по-французски.