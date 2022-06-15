Cardi B одела комбинезон 1995 года: как он выглядит

Эпатажная певица Cardi B сменила прическу и продемонстрировала винтажный выход. Звезда надела комбинезон 27-летней давности от бренда Jean Paul Gaultier.

Американская исполнительница, которой украинский режиссер Таня Муиньо снимает клипы, недавно появилась на концерте Hot 97 Summer Jam 2022.

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Звезда продемонстрировала огромной публике свой новый образ. Певица изменила цвет волос и перекрасилась в рыжий. Выйти на сцену певица решила в ярком и футуристическом образе. Cardi B решила надеть винтажный комбинезон 1995 года, который представила на подиуме супермодель Наоми Кэмпбелл.



Наоми Кэмпбелл в комбинезоне Jean Paul Gaultier

Исполнительница примерила изделие от знаменитого бренда Jean Paul Gaultier. Звезда надела комбинезон с оранжевыми, голубыми и темно-фиолетовыми горошками. Свой образ звезда дополнила оранжевыми босоножками из прозрачного винила. Свой эффектный look знаменитость завершила большими очками оранжевого цвета.



Cardi B в комбинезоне 27-летней давности / Фото из инстаграммы

Что интересно, к Украине у Cardi B особая любовь. Украинская клипмейкер Таня Муиньо сняла реперке целых три клипа: видео на песню Up, горячий ролик для ее дуэта из Normani – Wild Side и видео на коллаборацию с эпатажной Lizzo – Rumors.

Также в гардеробе певицы есть несколько вещей украинских брендов. Знаменитость серого пальто и синий костюм от одесского бренда Valery Kovalska. Звезда также выбрала для себя лоскутное платье от Natasha Zinko.

Еще до начала войны в Украине, Cardi B высказывалась по поводу агрессии России против Украины.

"Хотелось бы, чтобы эти мировые лидеры перестали фантазировать о власти и подумали о том, какие граждане действительно страдают. Кроме того, весь мир находится в кризисе. Война, санкции, вторжение должны быть последним, о чем должны беспокоиться эти лидеры", – заявляла реперка.