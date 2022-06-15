Американська виконавиця, якій українська режисерка Таня Муїньо знімає кліпи, нещодавно з’явилася на концерті Hot 97 Summer Jam 2022.

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Зірка продемонстувала на величезну публіку свій новий образ. Співачка змінила колір волосся та перефарбувалася в рудий. Вийти на сцену співачка вирішила у яскравому та футуристичному образі. Cardi B вирішила одягнути вінтажний комбінезон 1995 року, який презентувала на подіумі супермодель Наомі Кемпбелл.



Наомі Кемпбелл у комбінезоні Jean Paul Gaultier

Виконавиця приміряла виріб від знаменитого бренду Jean Paul Gaultier. Зірка одягнула комбінезон з помаранчевими, блакитними та темно-фіолетовими горошками. Свій образ зірка доповнила помаранчевими босоніжками з прозорого вініла. Свій ефектний look знаменитість завершила великими сонцезахисними окулярами помаранчевого кольору.



Cardi B у комбінезоні 27-річної давності / Фото з інстаграму

Що цікаво, до України в Cardi B особлива любов. Українська кліпмейкерка Таня Муїньо зняла реперці цілих три кліпи: відео на пісню Up, гарячий ролик для її дуету з Normani – Wild Side та відео на колаборацію з епатажною Lizzo – Rumors.

Також у гардеробі співачки є кілька речей від українських брендів. Знаменитість має сіре пальто та синій костюм від одеського бренду Valery Kovalska. Зірка також обрала для себе клаптеву сукню від Natasha Zinko.

Ще до початку війни в Україні, Cardi B висловлювалася щодо агресії Росії проти України.

"Хотілося б, щоб ці світові лідери перестали фантазувати про владу й подумали про те, які громадяни дійсно страждають. Крім того, весь світ перебуває в кризі. Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, про що мають турбуватися ці лідери", – заявляла реперка.