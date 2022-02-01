Недавно в СМИ просочилась информация о новой пассии Брэда Питта – певице Люкке Ли, впрочем, пока папарацци не застали влюбленных вместе. Поклонники актера до сих пор следят за манекенщицей Николь Потуральски и вдохновляются ее стильными образами. Даже после разрыва со знаменитым актером девушка привлекает внимание прессы.

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В личной жизни Николь также произошли перемены. Девушка отправилась на французские каникулы с новым бойфрендом. В своем инстаграме модель выложила несколько фото в трендовой верхней одежде на весенний сезон.

Прогуливаясь по саду Тюильри Николь запечатлела момент в стильном образе. Для комфортного променада сердцем Парижа модель выбрала черную водолазку и брюки клеш. Для удобства она надела молочные кроссовки.

Сверху Николь Потуральски накинула черный кожаный тренч. Это изделие уже активно начинают носить знаменитые модные инфлюенсеры и фэшионисты.

Дополнил образ девушки черный рюкзак от Chanel. Николь распустила волосы и завершила look солнцезащитными очками.



Стильный образ Николь Потуральски / Фото из инстаграма модели

Стильный образ Николь Потуральски / Фото из инстаграма модели

Стильный образ Николь Потуральски / Фото из инстаграма модели