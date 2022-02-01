Нещодавно у ЗМІ просочилася інформація про нову пасію Бреда Пітта – співачку Люкке Лі, втім поки що папараці не застали закоханих разом. Прихильники актора досі слідкують за манекенницею Ніколь Потуральські та надихаються її стильними образами. Навіть після розриву зі знаменитим актором дівчина привертає до себе увагу преси.

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В особистому житті Ніколь також відбулися зміни. Дівчина відправилася на французькі канікули з новим бойфрендом. У своєму інстаграмі модель виклала кілька фото у трендовому верхньому одязі на весняний сезон.

Прогулюючись садом Тюїльрі Ніколь закарбувала момент у стильному образі. Для комфортного променаду серцем Парижа модель обрала чорну водолазку та штани кльош. Для зручності вона одягнула молочні кросівки.

Зверху Ніколь Потуральські приміряла чорний шкіряний тренч. Цей виріб вже активно починають носити знамениті модні інфлюенсерки та фешіоністи.

Доповнив образ дівчини чорний рюкзак від Chanel. Ніколь розпустила волосся та завершила look сонцезахисними окулярами.



Стильний образ Ніколь Потуральські / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ніколь Потуральські / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ніколь Потуральські / Фото з інстаграму моделі