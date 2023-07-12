Трендовые штаны лета: что нужно иметь в своем гардеробе

Кроме шорт и юбок, позаботьтесь летом о штанах, которые способны выручить нас в любой ситуации. Присмотритесь в этом сезоне к белым и молочным брюкам свободного кроя, штанам палаццо, пижамным в полоску и карго.

Стильные летние образы не ограничиваются топами и шортами, пишет 24 Канал. Для создания интересных образов нам также нужны разные фасоны брюк, которые хорошо удлиняют силуэт и сочетаются с любой обувью.

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Льняные штаны

Брюки из льна – фаворит в летней подборке. Они свободны и дарят не только комфорт, но и дают телу дышать. Количество стилизации просто неограничено – с топами, бра, рубашками, лонгсливами, вьетнамками, сандалями, шлепанцами и т.д.

Дворец

Без этих брюк трудно представить элегантный образ. Выбирайте штаны до босоножек или туфель на каблуке. Благодаря своему дизайну палаццо визуально извлекают силуэт и придают несколько сантиментов к росту.

В полоску

Тренд на стиль pajamacor начинает набирать популярность. Сначала в трендах появились рубашки в полоску, потом костюмы с рубашкой и шортами, а теперь свое место в этой эстетике нашли штаны. Лучше всего они будут смотреться со сланцами или кроссовками.

Карго

Если вы хотите выбрать для себя трендовые летние штаны, то выбирая карго вы точно не прогадаете. Немка Соня Лисон сочетает их с модной голубой рубашкой и плетеной сумкой-клатчем.