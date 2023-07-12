Стильні літні образи не обмежуються лише топами та шортами, пише 24 Канал. Для створення цікавих образів нам також потрібні різні фасони штанів, які гарно видовжують силует та поєднуються з будь-яким взуттям.

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Лляні штани

Штани з льону – фаворит у літній добірці. Вони вільні та дарують не лише комфорт, але й дають тілу дихати. Кількість стилізації просто необмежена – з топами, бра, сорочками, лонгслівами, в’єтнамками, сандалями, шльопанцями тощо.

Палаццо

Без цих штанів важко уявити елегантний образ. Обирайте штани до босоніжок чи туфель на підборах. Завдяки своєму дизайну палаццо візуально витягують силует та додають кілька сантиментрів до зросту.

У смужку

Тренд на стиль pajamacor починає набирати популярності. Спочатку у трендах з’явилися сорочки у смужку, згодом – костюми з сорочкою і шортами, а тепер своє місце в цій естетиці знайшли штани. Найкраще вони виглядатимуть зі сланцями чи кросівками.

Карго

Якщо ви хочете обрати для себе трендові літні штани, то обираючи карго ви точно не помилитеся. Німкеня Соня Лісон поєднує їх з модною блакитною сорочкою та плетеною сумкою-клатчем.