Рост популярности на штаны карго постоянно растет. Модницы со всего мира выбирают разнообразные цвета брюк, которые дополняют базовыми майками, футболками и свитшотами.

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Образы с брюками карго довольно легко стилизовать, поэтому неудивительно, что они завоевали такую популярность.

Брюки карго и мюли на каблуке

Камуфляжные карго – одни из самых популярных. Сочетайте их с майками, футболками и довершайте босоножками или шлепанцами на каблуке.



Стильный образ с брюками карго / Фото с Instagram

Брюки карго и сапоги с квадратным носком

Осенью совмещайте штаны карго с сапогами на каблуке. Красивый образ выглядит с кроп-топом и бомбером.

Джинсы карго и кроссовки

Классический образ осени – кожаная куртка с кроссовками прекрасно сочетается с джинсами карго. Такой аутфит легко воспроизвести и добавить свою изюминку.

Брюки карго и туфли на каблуке

Повседневный образ, состоящий из штанов карго можно улучшить благодаря туфлям на каблуке. Добавляйте в штаны карго белую или голубую рубашку или яркий лонгслив.