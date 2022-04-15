Бренд вышиванок 2KOLYORY отправил на передовую несколько сотен бесплатных плитоносок

Украинский бренд вышиванок 2KOLYORY активно помогает нашим защитникам. На передовую основатели бренда уже передали более 400 бесплатных плитоносок.

Учредители бренда Игорь и Оксана Коваленко не перестают работать над обеспечением плитоносок нашим бойцам. С началом войны многие украинские бренды переквалифицировались и вместо привычных нарядов начали шить одежду и бронежилеты для военных.

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Еще с начала марта бренд вышиванок принял решение наладить производство плитоносок, которые будут защищать наших бойцов. Тогда основатели бренда закупили необходимые липучки, стропы, фастексы, люверсы, рамки, кпопки, армированные нити и киперную тесьму.

На инстаграмм-странице для поклонников показали процесс создания бронежилетов, выработка которых сложна по структуре.

Оксана Коваленко сделала фото с плитоносками и отметила, что 410 изделий отправились на передовую.

"Спасибо тем, кто приобщился финансово к нашей инициативе, это тоже вклад каждого из вас. Каждой гривне и каждого доллара! Итого мы преодолели рекордную сумму 1285000 гривен. Единственное о чем сожалеем это то, что не смогли удовлетворить 2243 запроса. Это физически тяжело имея в работе всего 410 единиц. Однако мы не останавливаемся, улучшаем модель, уменьшаем ненужную фурнитуру, учитываем замечания военных! Работаем дальше!", – написала основательница бренда вышиванок 2KOLYORY.