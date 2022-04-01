Многие мировые звезды помогают Украине и беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Известный бренд также решил приобщиться к помощи. Кроме платья главной героини сериала "И просто так", на аукционе будут также выставлены винтажные аутфиты.

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На аукцион бренд Oscar de la Renta выставил платье Сары Джессики Паркер, в котором оно появилось на премьере сиквела культового сериала "И просто так". В этом платье актриса появилась в декабре 2021 вместе с мужем и сыном на красной дорожке.



Брендовое платье Сары Джессики Паркер / Фото с Getty Images

Стартовая цена лота – 7 500 тысяч долларов. Все вырученные средства будут переданы фонду UNICEF, открывшему специальный счет для помощи Украине.

Серое платье Сары Джессики Паркер изготовлено из шелкового шифона и украшено ручной вышивкой из серебристых паеток. Изделие дополнено розовой фатиновой вставкой и тюлевой накидкой. На создание этого платья в нью-йоркском ателье ушло более 150 часов.