Цель кампейна – продемонстрировать, что после тяжелых ранений жизнь человека может и должна продолжаться в том же ритме, что и раньше.

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Недавно во Львове была запущена клиника по протезированию и реконструкции Superhumans, которую посетила первая леди Елена Зеленская. Она посетила медицинские центры, занимающиеся лечением и реабилитацией украинских военных.

Вместе с центром, бренд DAMIRLI представил инклюзивный проект, в котором взяли украинские военные, получающие протезирование в этой клинике.

Высокотехнологичные современные протезы не ограничат людей в повседневной жизни и отвечают современным потребностям. Компейн созданный брендом призван акцентировать внимание на том, что владельцы этих протезов – красивые и сильные мужчины с особенностями, которые не должны быть сведены только к их ранениям.



Бренд DAMIRLI представил компейн с военными / Фото с Instagram



Бренд DAMIRLI представил компейн с военными / Фото с Instagram

"Я долгое время следила за деятельностью Superhumans, восхищаясь объемом помощи, поступающей защитникам Украины. Сотрудничество началось с доната 150 000 гривен в фонд от имени бренда, а впоследствии возникла идея организовать общий социальный проект", – отметила дизайнер.

По словам Эльвиры Гасановой, они хотят показать, как важно видеть военных не через призму травм.



Бренд DAMIRLI представил компейн с военными / Фото из Vogue

В фотосессии взяли мужчины, имеющие протез на руке, ноге или даже на обеих ногах.

Война принесла в Украину много горя, и мы все учимся с этим жить. Прекратить воспринимать протезы как запретную тему — один из важнейших шагов к психологической реабилитации раненых военных.

– добавила дизайнер.



Бренд DAMIRLI представил компейн с военными / Фото из Vogue



Бренд DAMIRLI представил компейн с военными / Фото из Vogue