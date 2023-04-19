Мета кампейну – продемонструвати, що після важких поранень життя людини може і має продовжуватись у тому самому ритмі, що і раніше.

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Нещодавно у Львові запустили клініку з протезування та реконструкції Superhumans, яку відвідала перша леді Олена Зеленська. Вона відвідала медичні центри, що займаються лікування і реабілітацією українських військових.

Разом із центром бренд DAMIRLI представив інклюзивний проєкт, в якому взяли українські військові, що отримують протезування у цій клініці.

Високотехнологічні сучасні протези не обмежуть людей в повсякденному житті та відповідають сучасним потребам. Кампейн створений брендом покликаний акцентувати увагу на тому, що власники цих протезів – красиві, та сильні чоловіки із особливостями, що не мають бути зведені лише до їхніх поранень.



Бренд DAMIRLI представив кампейн з військовими / Фото з Instagram



Бренд DAMIRLI представив кампейн з військовими / Фото з Instagram

"Я довгий час стежила за діяльністю Superhumans, захоплюючись обсягом допомоги, що надходить захисникам України. Співробітництво почалося з донату 150 000 гривень до фонду від імені бренду, а згодом виникла ідея організувати спільний соціальний проєкт", – зазначила дизайнерка.

За словами Ельвіри Гасанової, вони хочуть показати, як важливо бачити військових не через призму їхніх травм.



Бренд DAMIRLI представив кампейн з військовими / Фото з Vogue

У фотосесії взяли чоловіки, що мають протез на руці, нозі чи навіть на обох ногах.

Війна принесла в Україну багато горя, і ми всі наразі вчимося з цим жити. Припинити сприймати протези як заборонену тему — один з найважливіших кроків до психологічної реабілітації поранених військових,

– додала дизайнерка.



Бренд DAMIRLI представив кампейн з військовими / Фото з Vogue



Бренд DAMIRLI представив кампейн з військовими / Фото з Vogue