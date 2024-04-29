Бренд не только создал мужскую коллекцию, но и пригласил к съемкам нескольких известных личностей.

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Амбассадорами и вдохновителями дебютного дропа CHER'17 Man стали трое успешных мужчин: предприниматель, участник списка Forbes "30 до 30" Евгений Таллер, военный, ветеран, писатель Александр Терен и управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

Все они очень разные по профессиональному опыту, мировоззрению и стилю жизни, но каждый из них является мотиватором для многих людей и соответствует ценностям бренда. Эта история совсем не об "успешном успехе", а о реальных действиях и искреннем стремлении менять мир к лучшему.

"Нас всегда вдохновляли мужчины, их сила, желание работать и двигаться, создавать и менять мир. Мы мечтали создать коллекцию мужской одежды, с которой легко быть собой, уверенно принимать ежедневные вызовы и иметь возможность рассказать о себе без необходимости что-то говорить", – отметила основательница CHER'17 Татьяна Парфильева.

Первый герой интервью вдохновил бренд на создание мужской коллекции CHER'17 Man, поскольку он ежедневно мотивирует тысячи людей не останавливаться, менять мир к лучшему и двигаться вперед, несмотря ни на что.



Александр Терен – военный, ветеран, ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", писатель и человек большой силы.

Люди и дела, которые удаются – это однозначно мой двигатель, который меня мотивирует двигаться. Одежда для меня – это баланс. Прежде всего, это про удобство и комфорт. Но, конечно, и о способе самовыражения,

– отметил Александр Терен.

Коллекция получилась достаточно сбалансированной и отвечает всем гардеробным потребностям мужчин, которые прежде всего ценят качество и удобство. Среди моделей есть свитшоты, джинсы, рубашки, футболки с принтами, шорты, поло, тенниски и майки. Вещи созданы из практичных натуральных тканей, а в цветовой гамме преобладают базовые нейтральные оттенки, в частности голубой, серый, белый и черный.

На странице бренда в инстаграме вы сможете увидеть интервью со всеми тремя вдохновителями, которые рассказали о проблемах современного мира, мотивацию, мечты и одежду.