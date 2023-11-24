В моду возвращаются тимберленды, которые основал выходец из Одессы: модные образы

Казалось бы, в этом году самой популярной обувью являются угги, впрочем, инфлюэнсеры решили вспомнить о тимберлендах, которые на определенный период вошли в модное затишье, однако теперь снова ворвались в моду.

Коричневые ботинки в этом сезоне снова наберут популярность. Их уже успели примерить и довершить ими свой образ ведущие модницы. Ботинки Timberland – это определенная база, которая всегда была и будет в моде, однако они не задерживаются надолго в моде, как другая обувь – лоферы, угги или балетки.

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Такие ботинки это скорее кратковременный тренд, который впоследствии все равно сменится другой обувью. Но если вы хотели пополнить свой гардероб культовой обувью, то именно в этом сезоне можете смело делать ставку именно на тимберленды.

К примеру, эти ботинки – идеальный вариант для дождливой погоды в отличие от популярных уггов. Они не промокают и защитят ваши ноги от промокания. Обувь Timberland известна тем, что она водонепроницаемая, имеет стойкую подошву, которая не будет скользить по скользкой дороге, а фурнитура выдерживает давление влаги и грязи.

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Инфлюэнсеры этого сезона носят тимберленды из карго, мешковатые джинсы, комбинезированные или трикотажные костюмы. Ботинки идеально сочетаются с пуховиками и шапками, так что вы точно сможете создать с ними базовый и повседневный образ.



Модные образы с тимберлендами / Фото Pinterest



Модные образы с тимберлендами / Фото Pinterest



Модные образы с тимберлендами / Фото Pinterest



Модные образы с тимберлендами / Фото Pinterest



Модные образы с тимберлендами / Фото Pinterest



Модные образы с тимберлендами / Фото Pinterest

Что известно о бренде Timberland

Американский бренд основан в 1952 году выходцем из Одессы Натаном Шварцем. Перед началом Первой мировой войны, когда Натану было 14 лет, его семья эмигрировала в Штаты. Парень родился в семье сапожников и пошел по стопам отца, получив свою первую работу помощником мастера в одной из обувных мастерских Нью-Йорка.

Качественная кожа, стойкость к любым погодным условиям и возможность носить обувь летом и зимой сделали их очень популярными. Желтые или пшеничные ботинки Timberland – один из самых известных и узнаваемых производителей ботинок во всем мире.

Сначала марка обуви имела название Timberlander, что в переводе означает "Человек леса", однако впоследствии сократилась к Timberland.

В 1979 году обувь Timberland впервые появляется в итальянских бутиках Милана и Рима. В скором времени компания открывает в Европе отдельное производство. В 1983 году Timberland начинает тестировать свою обувь в суровом климате Аляски, во время ежегодной гонки на собачьих упряжках, а в 1990 году становится официальным спонсором и поставщиком обуви для этих соревнований.

Ботинки Timberland Yelow Boots сохраняют тепло и сухость в любую погоду и популярны от модниц до знаменитостей, имеющих эту пару в своем гардеробе.