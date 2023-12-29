В 2024 году нас ждет модная комбинация, которую будут радостно применять в своих образах инфлюэнсеры. Сочетание носков с босоножками придадут интересную изюминку любому образу.

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Многие бренды выпустили на подиум моделей, которые дефилировали в босоножках с носками. Это были и сетчатые носки, высокие гетры, блестящие изделия с люрексом или яркие носки.

Если вы еще никогда не пробовали такого сочетания, будьте смелее и позвольте себе поэкспериментировать со стилем.

Примечательно, что дизайнеры начали делать ставки на аксессуарных деталях. В осенне-зимнюю пору актуальны красные колготки, а уже весной модный вектор будет двигаться в сторону носков.

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И хотя основная функция носков согреваться, весной они будут отвечать за интерес в образе. Очень красиво смотрятся образы с серым костюмом, состоящим из жакета и шорт вместе с босоножками и носками, или сочетание белого платья с гетрами бордового оттенка.

Лучшие стилизации уже ближе к весне покажут мировые модницы, а пока советуем почерпнуть для себя свежие идеи от выходов моделей, успевших показать на себе модную новинку во время Недели моды для весенне-летнего сезона.



Носки с босоножками – интересный тренд 2024 года / Фото Vogue



Носки с босоножками – интересный тренд 2024 года / Фото Vogue



Носки с босоножками – интересный тренд 2024 года / Фото Vogue