У 2024 році нас чекає модна комбінація, яку радо застостосовуватимуть у своїх образах інфлюенсери. Поєднання шкарпеток з босоніжками додадуть цікавої родзинки будь-якому образу.

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Чимало брендів випустили на подіум моделей, які дефілювали в босоніжках зі шкарпетками. Це були й сітчасті шкарпетки, високі гетри, блискучі вироби з люрексом чи яскраві шкарпетки.

Якщо ви ще ніколи не пробували такого поєднання, будьте сміливішими та дозвольте собі поекспериментувати зі стилем.

Помітно, що дизайнери почали робити ставки на аксесуарних деталях. В осінньо-зимову пору актуальними є червоні колготки, а вже навесні модний вектор рухатиметься в бік шкарпеток.

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І хоч основна функція шкарпеток зігрівати, навесні вони будуть відповідати за цікавинку в образі. Дуже красиво виглядають образи з сірим костюмом, що складається з жакета й шортів разом з босоніжками та шкарпетками, чи поєднання білосніжної сукні з гетрами бордового відтінку.

Найкращі стилізації вже ближче до весни покажуть світові модниці, а поки що радимо почерпнути для себе свіжі ідеї від виходів моделей, які встигли показати на собі модну новинку під час Тижня моди для весняно-літнього сезону.



Шкарпетки з босоніжками – цікавий тренд 2024 року / Фото Vogue



Шкарпетки з босоніжками – цікавий тренд 2024 року / Фото Vogue



Шкарпетки з босоніжками – цікавий тренд 2024 року / Фото Vogue