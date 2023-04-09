Эта нежная и романтичная обувь имеет все шансы в себя влюбить многих мировых модниц, пишет 24 канал. Привлекательные бутоны роз в белом и красном цвете украшают черные и молочные босоножки на завязках.

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Кстати, последняя деталь также в этом сезоне врывается в тренды. Давно забытые высокие завязки на босоножках снова возвращаются в моду.

Что касается роскошной обуви с розами, то их вполне можно выбирать на свадьбу, роспись в ЗАГСе или просто для создания прекрасного весеннего настроения. На украинском сайте схожую модель с цветком сзади обуви можно приобрести за 40 тысяч гривен.



Босоножки с розами – тренд весны / Фото из Pinterest



Босоножки с розами – тренд весны / Фото из Pinterest



Босоножки с розами – тренд весны / Фото из Pinterest



Босоножки с розами – тренд весны / Фото из Pinterest



Босоножки с розами – тренд весны / Фото из Pinterest



Босоножки с розами – тренд весны / Фото из Pinterest

Что известно о бренде Magda Butrym

Бренд был основан в Варшаве в 2014 году. Наряды от польского бренда Magda Butrym получили широкую популярность за рубежом. Вещи от этого бренда числятся ценными и нишевыми. Одной из первых клиенток бренда стала Ким Кардашьян, обратившая внимание в одном из парижских ресторанов на юбку, в которой была Магдалена Бутрим.

Поклонницами польского бренда стали Белла Хадид, Гейли Бибер, Эльза Госк и многие другие звезды. Бренд удачно миксует в своих коллекциях женственность с маскулинными элементами: цветочный принт с широкими плечами, гламурные ткани со сложным кроем.