Це ніжне та романтичне взуття має всі шанси в себе закохати багатьох світових модниць, пише 24 канал. Привабливі бутони троянд в білому та червоному кольорі прикрашають чорні та молочні босоніжки на зав’язках.

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До речі, остання деталь також цього сезону вривається у тренди. Давно забуті високі зав’язки на босоніжках знову повертаються в моду.

Щодо розкішного взуття з трояндами, то їх цілком можна обирати на весілля, розпис у РАЦСі чи просто для створення чудового весняного настрою. На українському сайті схожу модель із квіткою ззаді взуття можна придбати за 40 тисяч гривень.



Босоніжки з трояндами – тренд весни / Фото з Pinterest



Босоніжки з трояндами – тренд весни / Фото з Pinterest



Босоніжки з трояндами – тренд весни / Фото з Pinterest



Босоніжки з трояндами – тренд весни / Фото з Pinterest



Босоніжки з трояндами – тренд весни / Фото з Pinterest



Босоніжки з трояндами – тренд весни / Фото з Pinterest

Що відомо про бренд Magda Butrym

Бренд був заснований у Варшаві у 2014 році. Вбрання від польського бренду Magda Butrym здобуло широку популярність за кордоном. Речі від цього бренду вважаються цінними та нішевими. Однією з перших клієнток бренду стала Кім Кардаш’ян, котра в одному з паризьких ресторанів звернула увагу на спідницю, в якій була Магдалена Бутрим.

Шанувальницями польського бренду стали Белла Хадід, Гейлі Бібер, Ельза Госк та багато інших зірок. Бренд вдало міксує в своїх колекціях жіночність із маскулінними елементами: квітковий принт із широкими плечима, гламурні тканини зі складним кроєм тощо.