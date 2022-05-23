Фотографией подарка для Бориса Джонсона в своем твиттере поделилось посольство Украины.
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"В честь Дня вышиванки мы подарили Борису Джонсону вышитую рубашку, созданную известным украинским дизайнером Юлией Магдич", – говорится в сообщении посольства.
Юлия Магдич одевает в свои изделия большое количество звезд украинского шоу-бизнеса. В ее изделиях красуется Екатерина Осадчая, Лилия Ребрик, Светлана Тарабарова, Тина Кароль, Ольга Сумская, Екатерина Бужинская, Тина Кароль, Джамала, Маша Ефросинина и многие другие знаменитости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал настоящим другом Украины. Британия оказывает мощную поддержку нашей стране. Речь идет и о финансовой, и о военной помощи. Кроме того, когда Джонсон приезжал в Киев, он отметил, что готов в будущем помогать в восстановлении столицы и Киевской области.
Знаменитая дизайнер Юлия Магдич подарила Борису Джонсону белую вышиванку, вышитую голубыми и серыми нитями.
Для нас честь подарить вышиванку Великому Другу Украины Борису Джонсону. Мы уверены, что в ней он будет как настоящий казак! Слава Украине!,
– написала Юлия Магдич в сообщении в инстаграмме.
Вместе с вышиванкой дизайнер передала письмо, в котором поблагодарила премьер-министра за поддержку Украины.
В комментарии посольства Украины в Великобритании Борис Джонсон поблагодарил за честь получить вышиванку и добавил национальный лозунг: "Слава Украине".
Как Борис Джонсон поддерживает Украину
- Великобритания активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина. И, по его словам, победа точно будет за Украиной .
- Еще 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения. Поддержка Британии ощутима и на экономическом фронте – отменили все пошлины на товары , поступающие в страну из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.
- Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это вдвое превышает предыдущие обещания Бориса Джонсона. Кроме того, в мае в Великобритании прошел аукцион по сбору средств для Украины. На нем продали более 3 миллионов гривен флисовую кофту Владимира Зеленского.
- Джонсон также отметил , что в знак солидарности с украинским народом Великобритания снова открыла свое посольство в Киеве. Кроме того, по его словам, королевство продолжит вводить новые санкции против российских военных.