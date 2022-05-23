Фотографией подарка для Бориса Джонсона в своем твиттере поделилось посольство Украины.

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"В честь Дня вышиванки мы подарили Борису Джонсону вышитую рубашку, созданную известным украинским дизайнером Юлией Магдич", – говорится в сообщении посольства.

Юлия Магдич одевает в свои изделия большое количество звезд украинского шоу-бизнеса. В ее изделиях красуется Екатерина Осадчая, Лилия Ребрик, Светлана Тарабарова, Тина Кароль, Ольга Сумская, Екатерина Бужинская, Тина Кароль, Джамала, Маша Ефросинина и многие другие знаменитости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал настоящим другом Украины. Британия оказывает мощную поддержку нашей стране. Речь идет и о финансовой, и о военной помощи. Кроме того, когда Джонсон приезжал в Киев, он отметил, что готов в будущем помогать в восстановлении столицы и Киевской области.

Знаменитая дизайнер Юлия Магдич подарила Борису Джонсону белую вышиванку, вышитую голубыми и серыми нитями.

Для нас честь подарить вышиванку Великому Другу Украины Борису Джонсону. Мы уверены, что в ней он будет как настоящий казак! Слава Украине!,

– написала Юлия Магдич в сообщении в инстаграмме.

Вместе с вышиванкой дизайнер передала письмо, в котором поблагодарила премьер-министра за поддержку Украины.

В комментарии посольства Украины в Великобритании Борис Джонсон поблагодарил за честь получить вышиванку и добавил национальный лозунг: "Слава Украине".

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