Світлиною подарунка для Бориса Джонсона у своєму твіттері поділилося посольство України.

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"На честь Дня вишиванки ми подарували Борису Джонсону вишиту сорочку, створенку відомою українською дизайнеркою Юлією Магдич", – йдеться у повідомленні посольства.

Юлія Магдич одягає у свої вироби велику кількість зірок українського шоу-бізнесу. У її виробах красується Катерина Осадча, Лілія Ребрик, Світлана Тарабарова, Тіна Кароль, Ольга Сумська, Катерина Бужинська, Тіна Кароль, Джамала, Маша Єфросиніна та багато інших знаменитостей.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став справжнім другом України. Британія надає потужну підтримку нашій країні. Мова йде і про фінансову, і про військову допомогу. Окрім цього, коли Джонсон приїздив до Києва, він зазначив, що готовий в майбутньому допомагати у відбудовуванні столиці та Київської області.

Знаменита дизайнерка Юлія Магдич подарувала Борису Джонсону білу вишиванку, вишиту блакитними та сірими нитками.

Для нас честь подарувати вишиванку Великому Другу України Борису Джонсону. Ми певні, що у ній він буде як справжній козак! Слава Україні!,

– написала Юлія Магдич у дописі в інстаграмі.

Разом з вишиванкою дизайнерка передала листа, в якому подякувала прем’єр-міністру за підтримку України.

У коментарі посольства України у Великій Британії Борис Джонсон подякував за честь отримати вишиванку та додав національне гасло: "Слава Україні".

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