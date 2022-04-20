Украинские дизайнеры показали свои таланты миру еще задолго до войны в Украине. О нас узнавало все больше и больше людей, впрочем, сейчас нас поддерживают все – от простых людей до знаменитостей первой величины.

Читайте также Украшения украинского народного костюма: эксклюзивная подборка фото из музея Ивана Гончара

Вместе с тем, растет спрос на элементы традиционной украинской одежды. В украинской вышиванке появлялась королева Испании Летиции, ее дочь принцесса Леонор и мама миллиардера Илона Маска. В последней в гардеробе есть несколько вышитых платьев и рубашек.

Кроме этого особого внимания заслуживают женские украшения, которые являются незаменимой частью образа. Какие украшения носили наши бабушки и прабабушки – смотрите дальше.

Корали

Самым распространенным по всей Украине были коралловые бусы. Они считались самыми ценными и дорогими украшениями.

Коралли были разными по качеству, размеру, отделке и цвету. Бусинки небольшого размера стоили дешевле. Их нарезали в форме маленьких цилиндриков. Большие кораллы были соответственно дороже и продавались в виде овалов или бочонков. Бусинки в ожерелье укладывались большими диаметром посередине, а меньшим – по краям. Привозили кораллы в Украину из Средиземного и Красного морей.



Традиционные украшения украинок / Фото из Elle



Традиционные украшения украинок / Фото из Elle

Жемчуг

Украшения из жемчуга были привилегией самых богатых барышень. Это дорогое ожерелье привозили из заморских стран. Самыми ценными считались большие жемчужины, добытые в Персидском заливе. Украшение из жемчужин одевали в дорогие шелковые или бархатные наряды. Женщины любили изделия из жемчужин, ведь они символизировали чистоту и верность.



Традиционные украшения украинок / Фото из Elle



Традиционные украшения украинок / Фото из Elle

Стеклянные бусы

Такое ожерелье входило в еще одну привилегию высшего класса. На западе Украины этот аксессуар называли "подснежниками". Расписанные вручную бусины из Венеции были мечтой каждой девушки.



Традиционные украшения украинок / Фото из Elle