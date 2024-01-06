Без этой юбки вам не обойтись весной: стильная подборка

Блестящая и сияющая юбка не обязательно должна быть только в зимнем гардеробе. Благодаря своей универсальности она пригодится после зимних праздников.

Носить такую юбку лучше со сдержанным верхом – белыми рубашками, блузами, кардиганами, жакетами или однотонными свитерами. Если хотите добавить интересную деталь к такой юбке, выбирайте к рубашкам черные галстуки.

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Бренды представили не только ультракороткие мини, но и драматические юбки длины макси. Fashion-эксперты говорят, что блестящая юбка станет вирусным нарядом, который должен оказаться в гардеробе каждой модницы. Присматривайтесь к юбкам с блестками, металлизированными тканями, полупрозрачным юбкам с мерцанием и т.д.

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Бренд Valentino представил ультракороткую юбку с разноцветными блестками, соединив с элементами делового стиля. Alberta Ferretti представили черную тонкую юбку с мерцающими деталями в паре с жилетом, надетым на голое тело.



Интересные юбки 2024 года / Фото Vogue



Интересные юбки 2024 года / Фото Vogue

В тренде любой блестящий оттенок, так что вы можете выбирать для себя серебристые, золотые, черные, белые или разноцветные юбки. Если хотите сделать образ более интересным – соедините юбку с лосинами или брюками.



Интересные юбки 2024 года / Фото Vogue



Интересные юбки 2024 года / Фото Vogue

Если вам нравится классическая стилизация, то добавьте к блестящей максиюбке твидовый жакет.

А еще напомним, что в моде сейчас красные колготки, так что вы можете соединить блестящую юбку с этим ярким элементом гардероба и получить непревзойденный аутфит. Для тех, кто не любит красный цвет, можно выбрать белые или черные колготки с бантиками, которые сейчас пользуются популярностью у модниц.