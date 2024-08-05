Блейк Лайвли вышла в свет в волшебном розовом образе: фото впечатляющего вида

Голливудская знаменитость Блейк Лайвли сейчас активно появляется в объективе репортеров, поскольку имеет с командой престур относительно выхода нового фильма "Брось, если любишь". Актриса играет главную роль в экранизации бестселлера Коллин Гувер.

Уже 8 августа в Украине выйдет фильм с Блейк Лайвли в главной роли. Блондинка сыграла Лили Блум – женщину, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Чтобы начать жизнь сначала, она переезжает в Бостон и знакомится с нейрохирургом Райлом.

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Впоследствии его поведение начинает напоминать Лили собственного отца, поэтому перед ней появляется выбор – оставаться в несчастливых отношениях или разорвать этот круг.

На премьеру фильма ждут немало поклонников Блейк Лайвли, поэтому она вместе с командой последнюю неделю активно посещает светские события. Недавно она вышла в свет в розовом аутфите.

Красивый образ Блейк Лайвли

Знаменитость решила примерить на себе наряд розового цвета. Актриса надела розовое мини-платье бюстье, которое дополнила сверху накидкой-тренчем в тон, которая была украшена цветами.

Образ блондинки дополнили розовые мюли на каблуках с бантиком и прическа заплетена в косу, которую также дополняли цветы.



Розовый образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Во время своего престура почти все образы Блейк Лайвли были созданы на основе цветов, которые украшали платья, костюмы, топы, колготки, обувь и тому подобное. Все они были созданы на основе ярких цветов.