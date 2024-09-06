Брак Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса является достаточно крепким среди голливудских пар. Супруги вместе уже 12 лет и воспитывают 4 детей. Их светские выходы всегда сопровождаются сотнями вспышек фотокамер, а папарацци всегда подлавливают их за совместными прогулками.

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Недавно в прокат вышли два фильма: "Дэдпул и Росомаха" с Райаном Рейнольдсом и "Покинь, если любишь" с Блейк Лайвли. Оба актера были заняты премьерами в разных странах, а теперь имеют время побыть вместе. Американские репортеры заметили пару и запечатлели их интересный образ.

Аутфит Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

В повседневной жизни голливудская актриса никогда не одевается согласно последним тенденциям и не демонстрирует изысканных образов. В основном все ее аутфиты довольно простые и базовые, поэтому их сможет повторить каждая девушка.

Образ Блейк идеально подойдет для сентябрьских прогулок, когда погода становится заметно холоднее. Актриса надела голубой свитшот, который соединила с жакетом темного оттенка. На низ она примерила мешковатые джинсы, которые прекрасно сочетались с белыми кроссовками.

Американка распустила волосы, надела солнцезащитные очки и дополнила look трендовым аксессуаром-сумкой для мобильного телефона. Этот образ можно повторить довольно легко, заменив жакет на джинсовую куртку, бомбер или кожаную куртку.

Райан Рейнольдс был одет в белую базовую футболку, обтягивающие темно-синие джинсы, черную рубашку и коричневые замшевые сапоги.

Напомним, что любовь между актерами вспыхнула в 2010 году во время съемок "Зеленый фонарь", в котором они оба сыграли главную роль. Однако тогда Рейнольдс был со Скарлетт Йохансон, а Лайвли с Леонардо Ди Каприо. Впрочем, впоследствии они все же начали встречаться, а в 2012 году поженились.