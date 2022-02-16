Актриса Блейк Лайвли стала почетной гостьей на показе дизайнера Майкла Корса. Обе знаменитости уже давно дружат, поэтому Блейк почти никогда не пропускает показов известного бренда.

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Голливудская звезда выбрала для себя изделие в оттенке babe blue, которое ей чрезвычайно к лицу.

Образ Блейк Лайвли

Жена Райана Рейнольдса надела костюм-тройку, состоявший из бра-топа нежно-голубого оттенка, юбки-карандаша и жакета, который Блейк накинула сверху на плечи.

Такой элегантный костюм немного расслабил образ благодаря тому, который удачно подчеркнул ее формы и добавил аутфиту женственности.

Нежный образ Блейк Лайвли дополнила белым клатчем в форме пенала и туфлями-лодочками. Актриса уложила волосы в легкие кудри и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах.

На одно событие звезда приехала с сестрой Робин Лайвли, которая надела белое платье миди с горловиной на длинный рукав.



Блейк Лайвли приехала на модный показ / Фото с​ Getty Images



Блейк Лайвли приехала на модный показ / Фото с​ Getty Images