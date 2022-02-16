Акторка Блейк Лайвлі стала почесною гостею на показі дизайнера Майкла Корса. Обоє знаменитостей вже давно дружать, тож Блейк майже ніколи не пропускає показів відомого бренду.

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Голлівудська зірка обрала для себе виріб у відтінку babe blue, який їй надзвичайно личить.

Образ Блейк Лайвлі

Дружина Раяна Рейнольдса одягнула костюм-трійку, що складався з бра-топу ніжно-блакитного відтінку, спідниці-олівця та жакета, який Блейк накинула зверху на плечі.

Такий елегантний костюм трохи розслабив образ завдяки топу, який вдало підкреслив її форми та додав аутфіту жіночності.

Ніжний образ Блейк Лайвлі доповнила білим клатчем у формі пенала та туфлями-човниками. Акторка вклала волосся у легкі кучері та зробила насичений макіяж з акцентом на червоних губах.

На модну подію зірка приїхала з сестрою Робін Лайвлі, яка одягнула білу сукню піді з горловиною на довгий рукав.



Блейк Лайвлі приїхала на модний показ / Фото з Getty Images



Блейк Лайвлі приїхала на модний показ / Фото з Getty Images