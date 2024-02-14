Блейк Лайвли вышла в свет в антитрендовом плаще: как он выглядит

Американская актриса Блейк Лайвли осуществила необычный выход. Она надела плащ со странным принтом, впрочем сумела такой не слишком популярный узор удачно дополнить стильными элементами гардероба.

Блейк Лайвли после своего появления на Суперкубке вернулась в Нью-Йорк и посетила Неделю моды, пишет Fashion 24. Знаменитость стала приглашенной гостьей на показ новой коллекции известного дизайнера Майкла Корса.

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Образ Блейк Лайвли

Актриса надела мини-юбку в принт жирафа и дополнила образ кожаным плащом того же принта. Стоит отметить, что коровячий или жирафовый принт довольно необычные, поэтому такой наряд в своих образах используют крайне редко.

К своему образу Блейк Лайвли добавила коричневую футболку, которую соединила с сапогами на каблуках и сумкой того же цвета. Довершили аутфит актрисы большие серьги-кольца и несколько массивных колец. Белокурые волосы звезда распустила и сделала легкие кудри.

Во время просмотра новой коллекции Блейк Лайвли сидела в первом ряду рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур.



Новый выход Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Стоит отметить, что в 2024 году в тренде будет несколько принтов, с которыми все знакомы. Дизайнеры оставляют в моде гороховый принт, цветочный, клетчатый, полосатый и животный принт. Впрочем относительно последнего, то будет преобладать леопардовый принт, который дизайнеры добавили везде – от верхней одежды до обуви и аксессуаров.

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