Блейк Лайвли надела на прогулку антитрендовую шапку с помпоном: редкие фото

Знаменитая голливудская пара Блэйк Лайвли и Райан Рейнольдс крайне редко появляются вместе на светских вечеринках и даже во время прогулок. Недавно папарацци все-таки заметили супругов вместе в Нью-Йорке.

В октябре 2021 года актер Райан Рейнольдс заявил, что хочет отдохнуть от съемок. В сети говорят, что он решил дать возможность Блэйк Лайвли проявить себя в режиссерской сфере деятельности.

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Звезда "Сплетницы" уже сняла клип на новую песню Тейлор Свифт, и теперь занимается новыми работами, пока Райан воспитывает их трех дочерей: Джейс, Бетти и Инес.

Несколько дней назад супруги прогуливались по Нью-Йорку в парных синих образах. Райан Рейнольдс был одет в черную рубашку и темные брюки. Его образ дополняла синяя куртка и желтые кеды.

Модница Блэйк Лайвли также примеряла повседневный аутфит. Она предстала перед объективом фотокамеры в голубых джинсах и кремовых ботинках на шнуровке. 34-летняя актриса надела сверху объемную шубу синего цвета из искусственного меха.

Свой зимний образ главная героиня фильма "Век Адалин" дополнила синей шапкой со скандинавским узором. В таком головном уборе Блэйк выглядит довольно мило, хотя многие стилисты отмечают, что такие шапки уже давно не считаются модными, поэтому вместо изделий с помпонами лучше выбирать классическую шапку бини.

На сделанных фотографиях Блэйк и Райан нежно держались за руки. Пара вместе уже более 10 лет, впрочем, до сих пор сохраняет теплые чувства друг к другу.



Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли прогулялись по Нью-Йорку / Фото из инстаграма