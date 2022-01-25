Безумная безвкусица: в сети высмеивают образ Джулии Фокс – новой девушки Канье Уэста
Источник:24 канал
В последнее время сеть не утихает относительно разговоров о Канье Уэсте и его избраннице Джулии Фокс. Актриса сейчас заметно заявляет о себе, но это получается у нее не слишком успешно.
Рэпер Канье Уэст и его девушка Джулия Фокс решили покорить Неделю моды в Париже. Пара уже успела покрасоваться перед камерами в парных джинсовых образах, а на показ Schiaparelli они примеряли кожаный черный наряд.
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Поклонники знаменитой пары Ким Кардашян и Канье Уэста до сих пор не могут поверить, что супруги уже не вместе, поэтому никак не могут воспринять его новую девушку.
На актрису осыпался шквал критики в сети из-за ее полной безвкусицы в одежде и ужасного макияжа.
В Париже сейчас проходит Неделя высокой моды. Свою фантастическую коллекцию показал в стенах Petit Palais бренд Schiaparelli.
Джулия появилась на модном событии в кожаном приталенном жакете, лосинах и ботфортах. Актриса зачесала волосы назад и надела массивные золотистые серьги. В тон к ним она подобрала сумку в виде колодки для дверей.
Особое удивление в сети вызвал мейк знаменитости. Джулия нарисовала глаза жидкими черными тенями, которые выглядят не только неуклюже, но и довольно странно, ведь полностью портят ее аутфит.
Канье позировал со своей избранницей в черной кожаной куртке, брюках и сапогах до колен. Поразительный look он довершил черной маской грабителя с разрезом на глазах.
Образ Джулии Фокс и Канье Уэста / Фото из Getty Images
Как сеть реагирует на образ Джулии Фокс
- "Ее макияж такой уродливый. Кто серьезно выпустил ее с таким взглядом? Джулия замечательная женщина, но это ужасная эстетика";
- "Где я могу отказаться от новостей об этом человеке";
- "Мне стыдно за ее вид";
- "Она такая странная, это же безумная безвкусица";
- "Заберите у нее черные тени и карандаши";
- "Смешно на это смотреть".