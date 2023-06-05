Летняя погода позволяет отложить темные вещи в шкафу немного подальше и позволяет сделать ставку на сочные оттенки или белые цвета. Одним из самых актуальных и модных цветов лета будет белый total look.

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Мы уже замечали на просторах интернета любовь модниц к белым платьям, впрочем, белый цвет нашел свое место и на других элементах гардероба.

Белый цвет смотрится невероятно красиво. Он выглядит дорого, благородно и отвечает всем стандартам трендового стиля "тихая роскошь". Белоснежная одежда служит прекрасным фоном для акцентных аксессуаров – сумок, украшений и обуви.

Кроме того, белый отлично соответствует настроению летнего сезона – это очень нежный и летний цвет. Такая одежда подходит и для похода в офис, и для вечерних прогулок, и для образов на выходной день.

Любовь к светлым вещам продемонстрировали в своих коллекциях мировые бренды, представив многое в белом цвете. Fashion 24 проанализировал образы инфлюэсеров и выбрал несколько образов, которые сейчас летом примеряют мировые и украинские фешионисты.

Модные девушки в белом цвете выбирают купальники, белую рубашку, жакеты, юбки, платья и брюки.