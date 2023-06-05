Літня погода дозволяє відкласти темні речі у шафі трохи подалі та дозволяє зробити ставку на соковиті відтінки або білі кольори. Одним із найактуальніших та наймодніших кольорів літа буде білосніжний total look.

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Ми вже помічали на просторах інтернету любов модниць до білих суконь, втім білий колір знайшов своє місце і на інших елементах гардероба.

Білий колір виглядає неймовірно красиво. Він виглядає дорого, благородно та відповідає всім стандартам трендового стилю "тиха розкіш". Білосніжне вбрання слугує чудовим тлом для акцентних аксесуарів – сумок, прикрас та взуття.

Окрім того, білий чудово відповідає настрою літнього сезону – це дуже ніжний та літній колір. Таке вбрання підходить і для походу в офіс, і для вечірніх прогулянок, і для образів на вихідний день.

Любов до світлих речей продемонстрували у своїх колекціях світові бренди, представивши чимало речей у білому кольорі. Fashion 24 проаналізував образи інфлюесерів та обрав кілька образів, які зараз влітку приміряють на собі світові та українські фешіоністи.

Модні дівчата в білому кольорі обирають купальники, білу сорочку, жакети, спідниці, сукні та штани.